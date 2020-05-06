В Пензенской области 12 медиков лечат от коронавирусной инфекции

06.05.2020 | 09:37

По данным на утро среды, 6 мая, в больницах Пензенской области на лечении находятся 12 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин во время пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве.

«16 человек выздоровело и около 20 находятся под наблюдением», - уточнил министр.

Он подчеркнул, что среди больных нет тяжелых.

«Было у нас два доктора в состоянии средней тяжести, но на данный момент они стабилизировались, состояние удовлетворительное», - пояснил Никишин.

5 мая стало известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии. В интернете начали распространяться слухи о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты. Станцию посетила с проверкой делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной. Медики рассказали чиновникам, что костюмов и дезсредств хватает.