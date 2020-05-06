Общество

В Пензенской области 12 медиков лечат от коронавирусной инфекции

Печать

По данным на утро среды, 6 мая, в больницах Пензенской области на лечении находятся 12 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Никишин во время пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве.

«16 человек выздоровело и около 20 находятся под наблюдением», - уточнил министр.

Он подчеркнул, что среди больных нет тяжелых.

«Было у нас два доктора в состоянии средней тяжести, но на данный момент они стабилизировались, состояние удовлетворительное», - пояснил Никишин.

5 мая стало известно о смерти фельдшера скорой медицинской помощи от пневмонии. В интернете начали распространяться слухи о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты. Станцию посетила с проверкой делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной. Медики рассказали чиновникам, что костюмов и дезсредств хватает.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А в Пензе?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте