Общество

В Пензе ремонт дороги-дублера спровоцировал пробку

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Утром в среду, 6 мая, в районе Новозападного кладбища в Пензе образовался автомобильный затор. Пробку спровоцировали ремонтные работы.

«Дублер перекрыт от кладбища до «Дизель-Арены». Пробка от кладбища до поворота на Окружную», - сообщил один из участников пензенского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, движение со стороны Бугровки и на прилегающем к кладбищу участке улицы Карпинского также затруднено.

Ремонт асфальтобетонного покрытия в этом районе велся и накануне. Отрезок дороги-дублера от улицы Зеленодольской до Мира перекрывали полностью. 6 мая движение пообещали приостанавливать частично.

«С 7:00 до 19:00 для обеспечения производства работ данная улица будет перекрываться на отдельных участках по мере необходимости», - уточнили в мэрии

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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