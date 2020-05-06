В Пензе ремонт дороги-дублера спровоцировал пробку

06.05.2020 | 08:45

Утром в среду, 6 мая, в районе Новозападного кладбища в Пензе образовался автомобильный затор. Пробку спровоцировали ремонтные работы.

«Дублер перекрыт от кладбища до «Дизель-Арены». Пробка от кладбища до поворота на Окружную», - сообщил один из участников пензенского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, движение со стороны Бугровки и на прилегающем к кладбищу участке улицы Карпинского также затруднено.

Ремонт асфальтобетонного покрытия в этом районе велся и накануне. Отрезок дороги-дублера от улицы Зеленодольской до Мира перекрывали полностью. 6 мая движение пообещали приостанавливать частично.

«С 7:00 до 19:00 для обеспечения производства работ данная улица будет перекрываться на отдельных участках по мере необходимости», - уточнили в мэрии