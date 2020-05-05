Дорогу-дублер от Зеленодольской до Мира перекрыли для ремонта

05.05.2020 | 12:03

В Пензе продолжается ремонт дорог. Во вторник, 5 мая, для реконструкции асфальтобетонного покрытия перекрыли участок от улицы Зеленодольской до Мира.

Из-за этого «движение транспорта по автодороге-дублеру от ул. Зеленодольской до ул. Мира будет закрыто с 12:00 до 20:00», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

В других местах в этот день ведется очистка и мойка прилотковой и проезжей части (на улицах Мира, Захарова, Урицкого, Бакунина, Пушкина, Некрасова, Толстого, Суворова, Кулакова, Коммунистической, Дружбы, Кл. Цеткин, Долгорукова, Чаадаева, Кустанайской, Пролетарской, Саранской, Каракозова, Литвинова, пр. Победы, Ульяновской, Кронштадтской, Одесской, Минской, Воронова, Тамбовской, Бурмистрова, Львовской, Тепличной, Ватутина, а также на мостах и путепроводах в районе ТЭЦ-1, по улицам Измайлова, Транспортной, Тарханова, Свердлова), покраска и ремонт ограждений (Пушкина, Суворова, Урицкого, путепровод по улице Беляева), стоек дорожных знаков и светофорных колонок (Попова, Мира, Ленинградской, Захарова, Лермонтова), реконструкция колодцев (Урицкого и Гагарина), промывка ливневок (Чаадаева, Долгорукова, Ватутина), ямочный ремонт (Чаадаева, Фурманова, Кураева, Толстого, Бекешской, Злобина, Сердобской, Антонова).