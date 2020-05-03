В Каменке благодаря энтузиастам появится Книга памяти из металла

03.05.2020 | 18:10

Книгу памяти из металла создает группа каменских энтузиастов. Ее решили посвятить учителям, которые прошли Великую Отечественную. Идею озвучили местные педагоги, дальше в ход пошла фантазия авторов-исполнителей.

«Мы решили выразить эту книгу в таком ключе, что будет звезда, которая будет ее пробивать. Импровизация была по конвертам. Тут слова, взятые из реальных писем моего прапрадедушки», - рассказал архитектор Роман Слуцкий.

Сергей Будников сам работает педагогом в местной школе искусств, кузнечное дело всего лишь его хобби. Он поучаствовать в проекте очень рад.

«Такие работы настраивают человека на более серьезный, углубленный подход. Разными деталями занимались разные люди, профессионалы», - уточнил Сергей Будников.

За цветовую гамму композиции отвечает Владимир Воронин. Вообще он специализируется на покраске автомобилей. И у него это тоже увлечение.

«Технология одна и та же, но все равно это сложно. Ответственность какая-то - чтобы получилось. И цвет передать надо», - объяснил маляр-любитель Владимир Воронин.

Конструкцию планируют установить на площадке перед каменской школой № 7. Там уже есть клумба в виде звезды, теперь будет мемориальный комплекс.