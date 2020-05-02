Общество

На улицы Пензы в патруль выйдут полторы сотни служащих

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В Пензе составлен график рейдов, которые будут проводить муниципальные служащие вместе с полицией во время выходных и рабочих дней вплоть до 15 мая.

Эта мера связана с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Всего в патрулировании примут участие около 150 сотрудников администрации Пензы и районов, городских управлений и ведомств. В профилактической работе задействованы как специалисты, так и руководители, а также представители Пензенской городской думы.

«Ежедневно выходит десять межведомственных групп. Они обходят улицы, дворы, парки и скверы, выявляют нарушителей - тех, кто передвигается по городу без оснований и необходимости», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Нарушителям напоминают о необходимости оставаться дома и ограничить контакты, а при неотложном выходе из дома - носить маску и соблюдать дистанцию.

Кроме того, в 24 точках города муниципальные служащие, работники городских учреждений и волонтеры раздают прохожим памятки по профилактике заболевания.

«Также продолжается проверка деятельности объектов торговли и сферы услуг в условиях самоизоляции», - добавили в мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Вчера дорогу на Вядь перекрыли, проверяли кто куда едет. Дачников не трогали, неудачники попали. Будьте бдительны

Гость||

Гость писал(a):

Вчера дорогу на Вядь перекрыли, проверяли кто куда едет. Дачников не трогали, неудачники попали. Будьте бдительны
Дачники и есть неудачники! Удачники на дачу не ездиють к верх жопой корячится!

Гость||

Не все корячится туда едут, кто-то просто отдыхать, засевают всё газонной травой и порядок! И таких не мало!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе составлен график рейдов, которые будут проводить муниципальные служащие вместе с полицией
Полицаям и чинкам больше делать нечего? Все преступления раскрыты? В городе больше никаких проблем нет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вплоть до 15 мая.
так вроде до 11 пока самоизоляция?

Гость||

А что они рейды по улицам проводят? Гораздо эффективнее пройтись по автобусам, маршруткам и остановкам, особенно с утра пораньше! Вот где нарушения! И штрафовать не людей, а хозяев перевозчиков, за ограничение кол-ва транспорта!!!

Гость||

А вот те которые захворали официально в области они что не соблюдали режим самоизоляции или маски не носили?

Гость||

Гость писал(a):

А что они рейды по улицам проводят? Гораздо эффективнее пройтись по автобусам, маршруткам и остановкам, особенно с утра пораньше! Вот где нарушения! И штрафовать не людей, а хозяев перевозчиков, за ограничение кол-ва транспорта!!!
Вот именно. А то половина народа утром на работу едет, а вот куда остальные-вообще непонятно. Вот куда утром древние бабки и деды едут?

Гость||

Что нарушителям будут прочищать дымоходы?

Гость||

Никого что то не вижу. Каждый день хожу и никого нет.

Гость||

одним словом это и есть самоизоляция хзч по этому и сброд и шатание.

Гость||

Им канализационные трубы прочистят, хехе

Гость||

А что за дама с необъятными формами и фееричной прической на верхнем фото? Засиделась, бедная в администрации? На такой пахать надо.

Гость||

Вчера видел патруль полицайский-парень с девушкой в масках, так они просто ходили, хотя вокруг полно наруду шастало и без масок. Наверное, им поосто гулять приятно было, причем законно и по службе, не цеплялись к другим.

Гость||

Она чуть не забеременела от него.

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Имя: Гость
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