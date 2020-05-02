На улицы Пензы в патруль выйдут полторы сотни служащих

В Пензе составлен график рейдов, которые будут проводить муниципальные служащие вместе с полицией во время выходных и рабочих дней вплоть до 15 мая.
Эта мера связана с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Всего в патрулировании примут участие около 150 сотрудников администрации Пензы и районов, городских управлений и ведомств. В профилактической работе задействованы как специалисты, так и руководители, а также представители Пензенской городской думы.
«Ежедневно выходит десять межведомственных групп. Они обходят улицы, дворы, парки и скверы, выявляют нарушителей - тех, кто передвигается по городу без оснований и необходимости», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Нарушителям напоминают о необходимости оставаться дома и ограничить контакты, а при неотложном выходе из дома - носить маску и соблюдать дистанцию.
Кроме того, в 24 точках города муниципальные служащие, работники городских учреждений и волонтеры раздают прохожим памятки по профилактике заболевания.
«Также продолжается проверка деятельности объектов торговли и сферы услуг в условиях самоизоляции», - добавили в мэрии.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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