На улицы Пензы в патруль выйдут полторы сотни служащих

02.05.2020 | 11:30

В Пензе составлен график рейдов, которые будут проводить муниципальные служащие вместе с полицией во время выходных и рабочих дней вплоть до 15 мая.

Эта мера связана с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Всего в патрулировании примут участие около 150 сотрудников администрации Пензы и районов, городских управлений и ведомств. В профилактической работе задействованы как специалисты, так и руководители, а также представители Пензенской городской думы.

«Ежедневно выходит десять межведомственных групп. Они обходят улицы, дворы, парки и скверы, выявляют нарушителей - тех, кто передвигается по городу без оснований и необходимости», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Нарушителям напоминают о необходимости оставаться дома и ограничить контакты, а при неотложном выходе из дома - носить маску и соблюдать дистанцию.

Кроме того, в 24 точках города муниципальные служащие, работники городских учреждений и волонтеры раздают прохожим памятки по профилактике заболевания.

«Также продолжается проверка деятельности объектов торговли и сферы услуг в условиях самоизоляции», - добавили в мэрии.