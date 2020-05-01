Спрос на сельскую ипотеку в Спутнике остается высоким

01.05.2020 | 17:48

В Пензенской области продолжает расти количество одобренных заявок на получение льготного ипотечного кредита от 2,7% годовых. Сельская ипотека в России действует с 2020 года. В регионе за это время заявки на получение кредита в отделения АО «Россельхозбанк» подали свыше 900 человек.

Стоит отметить высокий интерес к Городу Спутнику среди людей, рассматривающих вариант улучшения жилищных условий с помощью новой льготной ипотеки.

Город Спутник как часть территории Пензенского района вошел в перечень утвержденных Минсельхозом территорий, на которых действует сельская ипотека.

Набор документов для подачи заявления в банк минимален. Льготный кредит на сумму до 3 миллионов рублей выдается на срок до 25 лет. Первоначальный взнос не должен быть меньше 10% стоимости жилья. Выбрать квартиру в Спутнике можно как в строящихся, так и в сданных домах. Подобрать лучший вариант всегда помогут в офисах строительного холдинга «Термодом» по телефону 28-28-20.