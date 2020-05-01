Работники лесничества высадили 5 тысяч сосен в память о павших

01.05.2020 | 15:50

В Пензенской области работники Чаадаевского лесничества высадили около 5 тысяч сеянцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Таким образом они присоединились к международной акции «Сад памяти».

При посадке сеянцев соблюдались все профилактические меры предосторожности.

«Акция пройдет в четырех подведомственных учреждений на общей площади 7 га. Будет высажено 35,5 тысячи штук сеянцев сосны обыкновенной», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Первоначально предполагалось, что во время акции «Сад памяти - сад жизни» ветераны, школьники, работники лесного хозяйства, активисты до 1 июля высадят более 100 000 саженцев в парках, местах захоронений, зонах отдыха на общей площади 35 га.

Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции условия изменились. Деревья сажают профессионалы, принимая все меры предосторожности.

Жителям региона, находящимся на самоизоляции, предлагается присоединиться к акции другим способом: высадить саженец на своем участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом #СадПамятиДома и добавить рассказ о своих близких, участвовавших в войне.