Пензенским автомобилистам станет проще жить

01.05.2020 | 09:56

В Пензенской области возобновляют работу станции техобслуживания автотранспорта, шиномонтажи и автомойки. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

До настоящего времени этим организациям было запрещено работать в связи с режимом повышенной готовности, введенным в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее часть из них пошла на нарушения и не прекратила деятельность. Теперь специалисты по обслуживанию автомобилей могут работать легально.

Ранее стало известно, что 1 мая в Пензенской области откроются парикмахерские и салоны красоты, а также магазины дачных товаров. Кроме того, начинают работать предприятия, занимающиеся производством мебели.

Главное условие при возобновлении деятельности организаций - строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 мая включительно. Те, кто пользуется общественным транспортом и посещает места массового скопления людей, должны находиться в защитной маске.