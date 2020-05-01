Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|10:38
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Общество

Пензенским автомобилистам станет проще жить

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В Пензенской области возобновляют работу станции техобслуживания автотранспорта, шиномонтажи и автомойки. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

До настоящего времени этим организациям было запрещено работать в связи с режимом повышенной готовности, введенным в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее часть из них пошла на нарушения и не прекратила деятельность. Теперь специалисты по обслуживанию автомобилей могут работать легально.

Ранее стало известно, что 1 мая в Пензенской области откроются парикмахерские и салоны красоты, а также магазины дачных товаров. Кроме того, начинают работать предприятия, занимающиеся производством мебели.

Главное условие при возобновлении деятельности организаций - строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 мая включительно. Те, кто пользуется общественным транспортом и посещает места массового скопления людей, должны находиться в защитной маске.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Кладбища и церкви можно посещать???

Гость||

А строительные магазины когда откроют?

Гость||

И зачем были понты про самоизоляции!

Гость||

А я Дина Черемушкина! Поздравляю всех с праздником весны и труда! Здоровья Всем буртасам, трудится на благо своего кармана и своих детей. Самоизоляция показала, что помощи ждать неоткого!

Имя: Гость
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