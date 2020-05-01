Иван Белозерцев: Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы

01.05.2020 | 11:09

В пятницу, 1 мая, губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» поздравил жителей Пензенской области с Праздником Весны и Труда.

«Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы. Но именно в это сложное для каждого из нас время заложенные нашими предками традиции мира, дружбы, созидания, уважения к человеку труда, любви к своей родине приобретают особую значимость», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев отметил, что торжественная дата объединяет все поколения. Он поблагодарил как ветеранов труда, внесших свой вклад в развитие региона, так и тех, кто трудится сегодня.

«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и заботы близких, семейного благополучия и удачи в любом деле. С праздником вас!» - завершил глава региона свое поздравление пензенцам.

Подписчики в Instagram также поздравляют губернатора и желают ему здоровья, сил, терпения и бодрости духа.