Иван Белозерцев: Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы

В пятницу, 1 мая, губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» поздравил жителей Пензенской области с Праздником Весны и Труда.
«Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы. Но именно в это сложное для каждого из нас время заложенные нашими предками традиции мира, дружбы, созидания, уважения к человеку труда, любви к своей родине приобретают особую значимость», - подчеркнул он.
Иван Белозерцев отметил, что торжественная дата объединяет все поколения. Он поблагодарил как ветеранов труда, внесших свой вклад в развитие региона, так и тех, кто трудится сегодня.
«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и заботы близких, семейного благополучия и удачи в любом деле. С праздником вас!» - завершил глава региона свое поздравление пензенцам.
Подписчики в Instagram также поздравляют губернатора и желают ему здоровья, сил, терпения и бодрости духа.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Мы встречаем,как хотим. На природе,в кругу семьи.
Спасибо за поздравления!