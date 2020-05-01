Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|12:12
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Общество

Иван Белозерцев: Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы

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В пятницу, 1 мая, губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» поздравил жителей Пензенской области с Праздником Весны и Труда.

«Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы. Но именно в это сложное для каждого из нас время заложенные нашими предками традиции мира, дружбы, созидания, уважения к человеку труда, любви к своей родине приобретают особую значимость», - подчеркнул он.

Иван Белозерцев отметил, что торжественная дата объединяет все поколения. Он поблагодарил как ветеранов труда, внесших свой вклад в развитие региона, так и тех, кто трудится сегодня.

«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и заботы близких, семейного благополучия и удачи в любом деле. С праздником вас!» - завершил глава региона свое поздравление пензенцам.

Подписчики в Instagram также поздравляют губернатора и желают ему здоровья, сил, терпения и бодрости духа.

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Источник — https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость||

Мы встречаем,как хотим. На природе,в кругу семьи.

Спасибо за поздравления!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Этот Первомай мы встречаем не так, как хотели бы
уже лет 30 встречаем не так.

Гость||

Ага, раньше с рюкзаком плодово-выгодного ходили на праздник первомая, деньги выделялись под это важное мероприятие, ну и закусь была, плавленые сырки, ливерная колбаса.Сейчас нету уже того романтизму, народ уже другой и обстановка не располагает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Желаю каждому
да без денег твои пожелания после месяца самоизоляции за свой счет не сбыточные.

Гость||

Не всё коту масленица. Пора и о жизни задуматься.

Гость||

Губернатор!!! За посещение кладбищ будут забирать у пенсионеров последние гроши??? Дай старикам ответ!

Гость||

А мойки работают и работают твои даже не закрывались.

Гость||

Звонил прокурору, как советовали СМИ. Мне запрещено выдвигаться пешком на свою дачу пешком, которая всего в получасе ходьбы от дома. Это ужас. Слов нет от дебилизма такого решения.

Имя: Гость
Комментарий:

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