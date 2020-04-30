Разметку на пензенские улицы нанесет подрядчик из Петербурга

30.04.2020 | 16:46

На дороги областного центра начали наносить горизонтальную разметку. Работы на 199 объектах выполнит подрядчик из Санкт-Петербурга ООО «Дорколор».

Под разметку термопластиком составлен список из 12 пунктов: улицы Бакунина, Баумана, Калинина, Карла Маркса, М. Горького, Плеханова, Советская, Терновского, Центральная, а также Бауманский путепровод, участки на улице Володарского, проспекте Победы.

На проезжие части 187 улиц разметку нанесут специальной краской.

«На отдельных улицах работы по восстановлению разметки проводятся в рамках гарантийных обязательств. Подрядная организация обязуется обновить цветовые обозначения на 53 объектах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На тех улицах, которые ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги», разметка появится после завершения всех работ. Всего в областном центре более 15 таких объектов. В их числе улицы Аустрина, Лядова, Ленинградская, Рахманинова, Луначарского, дорога-дублер Окружной.