Общество

Разметку на пензенские улицы нанесет подрядчик из Петербурга

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На дороги областного центра начали наносить горизонтальную разметку. Работы на 199 объектах выполнит подрядчик из Санкт-Петербурга ООО «Дорколор».

Под разметку термопластиком составлен список из 12 пунктов: улицы Бакунина, Баумана, Калинина, Карла Маркса, М. Горького, Плеханова, Советская, Терновского, Центральная, а также Бауманский путепровод, участки на улице Володарского, проспекте Победы.

На проезжие части 187 улиц разметку нанесут специальной краской.

«На отдельных улицах работы по восстановлению разметки проводятся в рамках гарантийных обязательств. Подрядная организация обязуется обновить цветовые обозначения на 53 объектах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На тех улицах, которые ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги», разметка появится после завершения всех работ. Всего в областном центре более 15 таких объектов. В их числе улицы Аустрина, Лядова, Ленинградская, Рахманинова, Луначарского, дорога-дублер Окружной.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Ну да, своих же подрядчиков нет, будем еще питерцам оплачивать из бюджета командировочные, проезд, питание

Гость||

Самое время помочь питерцам с работой .Пенза ,это островок стабильности и благополучия.

Гость||

Смешно

Гость||

А что из Владивостока не подобрали подрядчика? У них там техника хорошая "япономатерь"

Имя: Гость
Комментарий:

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