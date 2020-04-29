В Пензенской области от коронавируса вылечились еще трое

29.04.2020 | 13:29

В Пензенской области продолжают выписывать пациентов, вылечившихся от коронавируса. Во вторник, 28 апреля, из больниц вышли еще три человека.

Общее число выздоровевших на утро 29 апреля теперь составляет 96, уточнили в региональном оперативном штабе.

Накануне сообщалось о том, что из стационаров выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина.

В тот же день стало известно, что скончался 86-летний мужчина, болевший коронавирусом. Причина смерти - инсульт, имелись тяжелые множественные сопутствующие заболевания. Количество умерших стало равняться 7.

За все время пандемии COVID-19 подхватили 364 человека.