Общество

В Пензенской области от коронавируса вылечились еще трое

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В Пензенской области продолжают выписывать пациентов, вылечившихся от коронавируса. Во вторник, 28 апреля, из больниц вышли еще три человека.

Общее число выздоровевших на утро 29 апреля теперь составляет 96, уточнили в региональном оперативном штабе.

Накануне сообщалось о том, что из стационаров выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина.

В тот же день стало известно, что скончался 86-летний мужчина, болевший коронавирусом. Причина смерти - инсульт, имелись тяжелые множественные сопутствующие заболевания. Количество умерших стало равняться 7.

За все время пандемии COVID-19 подхватили 364 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

я не вируса боюсь, а того что забрать в инфекционку как контактного и пока будут выявлять, там и заразишся этим вирусом. в Москве на дому делают мазок и человек на самоизоляции, таким образом если контактный не заразился , он не подвергается риску заражения в стационаре

Гость||

В каком магазине есть продажи маски кроме аптеки?

Гость||

Гость|29.04.2020 13:49|

я не вируса боюсь, а того что забрать в инфекционку как контактного и пока будут выявлять, там и заразишся этим вирусом. в Москве на дому делают мазок и человек на самоизоляции, таким образом если контактный не заразился , он не подвергается риску заражения в стационаре

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Так об все и говорят!

Только до властей это не доходит.

А потом у них больницы переполнены.

Гость||

Усугблять надо, хотели выписать, но пошла вторая волна их накрыло . Вы чо сми обнаглели статистику портить. Москву подставляете, Собянина!

Имя: Гость
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