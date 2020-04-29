В Пензенской области от коронавируса вылечились еще трое

В Пензенской области продолжают выписывать пациентов, вылечившихся от коронавируса. Во вторник, 28 апреля, из больниц вышли еще три человека.
Общее число выздоровевших на утро 29 апреля теперь составляет 96, уточнили в региональном оперативном штабе.
Накануне сообщалось о том, что из стационаров выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина.
В тот же день стало известно, что скончался 86-летний мужчина, болевший коронавирусом. Причина смерти - инсульт, имелись тяжелые множественные сопутствующие заболевания. Количество умерших стало равняться 7.
За все время пандемии COVID-19 подхватили 364 человека.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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я не вируса боюсь, а того что забрать в инфекционку как контактного и пока будут выявлять, там и заразишся этим вирусом. в Москве на дому делают мазок и человек на самоизоляции, таким образом если контактный не заразился , он не подвергается риску заражения в стационаре