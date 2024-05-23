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Общество

Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на 24 мая

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24 мая в Пензенской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Прогноз погоды сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу за окном будет 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, а затем снова похолодает и термометры покажут 0...+3.

Из-за ночных заморозков в регионе объявлен оранжевый уровень опасности (опасно).

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В народном календаре 24 мая - Мокий Мокрый. Его считали указчиком погоды на все лето: если день дождливый или туманный, то оно будет сырым, а когда восход солнца багровый, стоит готовиться к грозам и пожарам.

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