Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на 24 мая

23.05.2024 | 22:00

24 мая в Пензенской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Прогноз погоды сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу за окном будет 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, а затем снова похолодает и термометры покажут 0...+3.

Из-за ночных заморозков в регионе объявлен оранжевый уровень опасности (опасно).

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В народном календаре 24 мая - Мокий Мокрый. Его считали указчиком погоды на все лето: если день дождливый или туманный, то оно будет сырым, а когда восход солнца багровый, стоит готовиться к грозам и пожарам.