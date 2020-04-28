«Дамате» приобрела аппарат ПЦР для Нижнеломовской больницы

28.04.2020 | 12:55

В Пензенской области группа компаний «Дамате» приобрела аппарат ПЦР (полимеразной цепной реакции) для Нижнеломовской межрайонной больницы. На закупку медицинского оборудования компания выделила порядка 2 млн рублей. Прибор поступил в полной комплектации, он готов к эксплуатации и адаптирован для работы с наборами реагентов отечественного производства.

Аппарат ПЦР для профилактики и борьбы с коронавирусом способен в режиме реального времени выявлять возбудителей инфекционных и вирусных инфекций. Прибор позволяет выявлять болезни на основе пробы ДНК, причем делать это не только в острой и хронической стадии, но и до начала клинических симптомов. С его помощью можно одновременно определить в клиническом материале несколько возбудителей. Он также дает возможность вести мониторинг протекания болезни.

Нижнеломовская МРБ обслуживает более 100 тысяч человек - жителей Нижнеломовского, Вадинского, Пачелмского, Наровчатского, Спасского и Земетчинского районов. Финансовая помощь повысит эффективность работы медиков и комфорт пребывания пациентов.

«Благодарю «Дамате» за регулярную и крайне важную финансовую поддержку нашего медучреждения. Сейчас идет подключение и настройка нового аппарата, приобретение реактивов. В ближайшее время оперативно начнем диагностику жителей с симптоматикой из группы риска, из числа контактировавших с подтвержденными пациентами», - отметил главный врач Ринат Янборисов.

«Дамате» работает в Нижнеломовском районе с 2012 года - с момента своего основания. В районе расположены основные производственные площадки «Дамате» для реализации инвестиционного проекта по убою и переработке индейки. Более 3,5 тысячи работников продолжают ежедневно трудиться на производстве, обеспечивая бесперебойный выпуск продукции из мяса индейки для жителей России.

Напомним, что «Дамате» провела уже целый ряд мероприятий по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекций. Компания выделила 1 млн рублей в специально созданный региональный фонд помощи для поддержки медицинских учреждений в борьбе с COVID-19, приобрела для лаборатории Роспотребнадзора по Пензенской области новый современный прибор ПЦР, перечислила Нижнеломовской больнице 1 млн рублей на закупку инвентаря и расходных материалов.

Кроме этого, «Дамате» оказала помощь 750 многодетным малообеспеченным гражданам. Семьи Спасского, Мокшанского, Нижнеломовского, Наровчатского, Вадинского и Колышлейского получили продуктовые наборы из мяса индейки «Индилайт» и молочной продукции ОАО «Молком» на общую сумму 600 тысяч рублей.