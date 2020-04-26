География COVID-19 в регионе продолжает расширяться

26.04.2020 | 11:17

В региональном оперативном штабе рассказали, в каких населенных пунктах проживают новые пациенты с подтвержденным коронавирусом. На воскресенье, 26 апреля, количество заболевших составило 261 (+6 случаев за сутки).

Очаги были выявлены в Пензе, Сосновке, селах Раево Земетчинского района и Ключи Малосердобинского. Накануне вспышки заболевания зафиксировали в Заречном, Сердобске, Нижнем Ломове, Пачелме, Бессоновке, Грабове, Сосновке (Бессоновский район), Поиме (Белинский район).

Большинство инфицированных - это люди пенсионного возраста. Зафиксированы случаи COVID-19 среди детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет, подростков, беременных женщин.

По данным от 23 апреля, на искусственной вентиляции легких находилось четыре пациента. Это люди пенсионного возраста. Большая часть заразившихся переносят инфекцию в нетяжелой форме.