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Общество

География COVID-19 в регионе продолжает расширяться

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В региональном оперативном штабе рассказали, в каких населенных пунктах проживают новые пациенты с подтвержденным коронавирусом. На воскресенье, 26 апреля, количество заболевших составило 261 (+6 случаев за сутки).

Очаги были выявлены в Пензе, Сосновке, селах Раево Земетчинского района и Ключи Малосердобинского. Накануне вспышки заболевания зафиксировали в Заречном, Сердобске, Нижнем Ломове, Пачелме, Бессоновке, Грабове, Сосновке (Бессоновский район), Поиме (Белинский район).

Большинство инфицированных - это люди пенсионного возраста. Зафиксированы случаи COVID-19 среди детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет, подростков, беременных женщин.

По данным от 23 апреля, на искусственной вентиляции легких находилось четыре пациента. Это люди пенсионного возраста. Большая часть заразившихся переносят инфекцию в нетяжелой форме.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Из источника близкого к ситуации сообщили. Писать с " подтвержденным коронавирусом" безупоминания covid 19, коронавирусов много.

Заметьте как СМИ пишет и не кошмарьтесь. Будьте здоровы!

Имя: Гость
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