Общество

«Термодом» начал продавать квартиры по льготной ипотеке

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В России заработала льготная ипотечная программа «Господдержка-2020» на квартиры от застройщика. Холдинг «Термодом» сообщает, что в области эта программа уже действует. Поэтому купить квартиры в Пензе и Городе Спутнике можно под 6% годовых.

Так, двухкомнатная квартира в ЖК «8 Марта» площадью 58,6 квадратных метра стоит 2 млн 913 тыс. 840 рублей. При условии первоначального взноса в 20% и сроке кредита 240 месяцев ежемесячный платеж составит 16 737 рублей.

Чтобы купить эту квартиру, нужно связаться с менеджерами компании «Термодом» по номеру 28-28-20 или в любом из мессенджеров, а затем – с представителем банка ПСБ. В этом тоже может помочь специалист компании-застройщика.

Таким образом, приобрести жилье по льготной президентской ипотеке и подарить семье возможность переехать в новую квартиру просто.

Ипотеку предоставляет банк ПСБ. Процентная ставка – 6% годовых на весь срок кредита. Сниженная процентная ставка действует до 15 мая в рамках акции, потом получить ипотеку можно будет под 6,5%.

Заемщиками могут стать граждане России, которые приобретают недвижимость на первичном рынке. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от суммы кредита. Материнский капитал на первоначальный взнос не принимается.

Срок кредита – от 3 до 20 лет. В Пензенской области максимальная сумма ипотеки в рамках этой программы составляет 3 млн рублей.

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