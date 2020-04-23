Общество

За неделю клещи покусали 15 жителей Пензенской области

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За неделю в Пензенской области от укусов клещей пострадали 15 человек, в том числе 8 детей в возрасте до 14 лет. Соответствующие данные региональное управление Роспотребнадзора опубликовало в четверг, 23 апреля.

«Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 67 пострадавших от нападения клещей (из них 30 - дети). В отношении всех приняты стандартные меры профилактики», - пояснили в ведомстве.

За неделю на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследовали 17 членистоногих (всего 68), снятых с людей. Новых случаев ИКБ не выявили, их по-прежнему семь.

«В 2020 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 148 га, в том числе детских (летних) оздоровительных учреждений - 78 га», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Числа укушенных клещами почти сравнялось с числом заболевших короной!

Не пора вводить карантин по клещам?

Гость||

Они в квартиры проникают? Всеж по норам должны сидеть!

Гость||

Коронавирус взял в клещи Клещей! А граждан РФ в цифровые клещи!

Имя: Гость
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