За неделю клещи покусали 15 жителей Пензенской области

23.04.2020 | 17:33

За неделю в Пензенской области от укусов клещей пострадали 15 человек, в том числе 8 детей в возрасте до 14 лет. Соответствующие данные региональное управление Роспотребнадзора опубликовало в четверг, 23 апреля.

«Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 67 пострадавших от нападения клещей (из них 30 - дети). В отношении всех приняты стандартные меры профилактики», - пояснили в ведомстве.

За неделю на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследовали 17 членистоногих (всего 68), снятых с людей. Новых случаев ИКБ не выявили, их по-прежнему семь.

«В 2020 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 148 га, в том числе детских (летних) оздоровительных учреждений - 78 га», - уточнили в Роспотребнадзоре.