Степень нужды кузнечан оценят при помощи анкет

23.04.2020 | 10:43

В Кузнецке горожанам, оказавшимся в трудной материальной ситуации из-за введения режима повышенной готовности, предложили заполнить анкеты.

Они размещены на официальном сайте администрации города.

Анкеты создали из-за многочисленных обращений кузнечан, находящихся на самоизоляции и столкнувшихся с материальными трудностями.

«В разделах необходимо указать данные заявителя, состав семьи, количество детей, получаемые пособия и выплаты, наличие кредита, а также причину ухудшения материального положения», - рассказали в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Данные соберут, оценят степень нужды каждой семьи и примут решение об оказании помощи. Ответ пришлют на адрес электронной почты, указанный респондентом.