Общество

В Заречном на преображение парка направят 85 миллионов рублей

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Центральному парку культуры и отдыха Заречного предстоит обновление. Уже огорожена основная часть, от зала игровых автоматов до бывшего открытого бассейна, где на этой неделе начнутся масштабные работы. До их окончания горожанам придется двигаться в обход.

Кстати, именно в связи с реновацией прием заявлений и выдачу пропусков на въезд и выезд из Заречного перенесли из здания администрации, к которому теперь неудобно добираться из-за ограждения, в ККЗ «Союз».

Но это временные неудобства, которые должны закончиться к 1 сентября. К этому времени парк превратится в современную зеленую зону. На месте бывшего открытого бассейна появится зона питания (фуд-корт), напротив кафе «Пингвин» - так называемый сухой фонтан, не имеющий чаши. Старые аттракционы возле зала игровых автоматов демонтируют и обустроят игровые площадки для детей разного возраста.

На пути от администрации города к колесу обозрения разобьют каштановую аллею с местами для отдыха.

Реконструкция стала возможна благодаря победе Заречного в конкурсе Минстроя России на лучший проект создания комфортной городской среды. Из федерального бюджета на реновацию ЦПКиО «Заречье» выделено 85 миллионов рублей.

«Деньги целевые и ни на какие другие цели использованы быть не могут. Кроме этого, в реновации финансово будут участвовать предприниматели, которые заинтересованы в развитии бизнеса на этой территории и подписали соглашение», - пояснили в Управлении общественных связей Заречного.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

А на сварку, чтобы ворота заварить, когда деньги направят?

Гость||

Да нам парк необходим срочно . Одобряем ....

Имя: Гость
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