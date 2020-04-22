Общество

Оперштаб назвал, из каких городов и сел поступили новые зараженные

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В среду, 22 апреля, в оперативном штабе Пензенской области уточнили, жителями каких населенных пунктов являются новые зараженные коронавирусом. Это 16 человек в возрасте от 19 до 83 лет.

«География распространения: Пенза, село Явлейка Кузнецкого района, Заречный, поселок Чаадаевка Городищенского района, Кузнецк, город Белинский, Лопатино, село Сосновка Бессоновского района, село Генеральщино Лопатинского района», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Общее количество больных - 196, пятеро умерли, 13 человек выздоровели и выписались.

Днем ранее новая инфекция подтвердилась у жителей сел Сосновка Бессоновского района, Пяша Мокшанского района, Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина.

В списке, кроме областного центра, также значатся Кузнецк, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное, Золотаревка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Работяги московские наверно привели,не от хорошей жизни уезжают из родного дома на заработки.

Всем скорейшего выздоровления.

Гость||

Гость писал(a):

не от хорошей жизни уезжают из родного дома на заработки
За длинным рублём называется. Всегда ездили.

Гость писал(a):

Всем скорейшего выздоровления.
А ты кто?

Гость||

А ты кто?

Пётр Кузнецов

Гость||

Гость писал(a):

За длинным рублём называется
За каким длинным? Если в деревнях работы нет, от слова ни какой.

Гость||

Это Фейк информация, где документы подтверждающие диагноз коронавирус?????

Экономику на ИВЛ пора!

Гость||

Гость писал(a):

Экономику на ИВЛ пора!
Иди, иди, проспись, алкашня.

Гость||

писал(a):

Экономику на ИВЛ пора!

Иди, иди, проспись, алкашня

Человек правильно написал пора на ИВЛ экономику. А вот ты точно алкаш бюджетник!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заречный
Зачем его сюда привезли? Пусть остается и лечится у себя на месте, в своем прекрасном городе, там же все как в Москве прекрасно.

Гость||

Пока все очень печально, скорее всего до лета продлят

Гость||

Если честно, я не понимаю этих москвичей новоявленных. Да,работы нет,уехали,но отсидитесь в Москве. О чём думали то?

Я сама родителей не вижу,раз в неделю привожу продукты и лекарства,отдаю через порог, исключительно в маске. Остальное общение по телефону.

Развезли заразу по деревням. Неужели голова не думала,что так может быть?

Гость||

а как в колышлее.

Гость||

а как в колышлее

Один в самом колышлее, один в районе, и под подозрением есть, вроде так

Имя: Гость
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