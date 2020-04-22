Оперштаб назвал, из каких городов и сел поступили новые зараженные

22.04.2020 | 09:51

В среду, 22 апреля, в оперативном штабе Пензенской области уточнили, жителями каких населенных пунктов являются новые зараженные коронавирусом. Это 16 человек в возрасте от 19 до 83 лет.

«География распространения: Пенза, село Явлейка Кузнецкого района, Заречный, поселок Чаадаевка Городищенского района, Кузнецк, город Белинский, Лопатино, село Сосновка Бессоновского района, село Генеральщино Лопатинского района», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Общее количество больных - 196, пятеро умерли, 13 человек выздоровели и выписались.

Днем ранее новая инфекция подтвердилась у жителей сел Сосновка Бессоновского района, Пяша Мокшанского района, Новый Мачим Шемышейского района, Богословки Пензенского района, а также Каменки, Заречного, Бекова, Тамалы и Лопатина.

В списке, кроме областного центра, также значатся Кузнецк, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий, Спасский, Пензенский (Засечное, Золотаревка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка), Городищенский (Чаадаевка, Сурск) районы.