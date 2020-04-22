Общество

23 апреля погода в Пензенской области не станет лучше

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Согласно данным Пензенского гидрометеоцентра, опубликованным на сайте регионального ГУ МЧС, в четверг, 23 апреля, не ожидается особого улучшения погоды.

Уровень опасности по-прежнему остается желтым. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха ночью 0…-5 ºС, днем +2…+7 ºС.

Северо-западный ветер не утихнет. Он по-прежнему будет дуть со скоростью 7-12 м/сек, а во время порывов - до 15-17 м/сек.

Специалисты рекомендуют на улице укрываться от порывов ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Следует избегать приближения к стенам домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы. Также представляют собой опасность остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья, недостроенные здания. Особенно рискованно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

«Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле», - дают советы сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да и все остальное, не только погода...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты рекомендуют на улице укрываться от порывов ветра в подземных переходах
А их в городе аж целых штуки три...

Гость||

Гость писал(a):

Специалисты рекомендуют на улице укрываться от порывов ветра в подземных переходах
Эти те которые затапливает ,на пр.Победы!?Специалистов бы туда.

Гость||

Долеталась Серафима с картинкой.

Мстит теперь восточно-иудейское божество!

Гость||

На двух последних абзацах смеялась до слез)))

Имя: Гость
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