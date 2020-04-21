Общество

МЧС: 22 апреля в Пензенской области - желтый уровень опасности

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В среду, 22 апреля, в области прогнозируется желтый уровень опасности. Ночью местами, а днем везде ожидается усиление северо-западного ветра, скорость которого при порывах достигнет 15-20 м/с.

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Пензенского гидрометеоцентра.

Также ожидается облачная погода, дождь, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1...+4 ºС, днем +1...+6 ºС.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупреждают пензенцев спасатели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опять свет в Терновке вырубят... Вот тебе и работа на удаленке

Гость||

каждому пензенцу по закрытие работы по Постановлению Губернатора по средней зарплате 34353 рубля.

Гость||

Супер рекомендации проще застрелиться сразу и ни где не стоять

Гость||

каждому пензенцу по закрытие работы по Постановлению Губернатора по средней зарплате
По какому языка это понаписано?

Имя: Гость
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