МЧС: 22 апреля в Пензенской области - желтый уровень опасности

21.04.2020 | 13:14

В среду, 22 апреля, в области прогнозируется желтый уровень опасности. Ночью местами, а днем везде ожидается усиление северо-западного ветра, скорость которого при порывах достигнет 15-20 м/с.

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Пензенского гидрометеоцентра.

Также ожидается облачная погода, дождь, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1...+4 ºС, днем +1...+6 ºС.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупреждают пензенцев спасатели.