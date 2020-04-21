Общество

Всю процедуру оформления путевок в лагеря переведут в онлайн

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Изменена дата начала приема оплаты и выдачи на руки родителям путевок в летние оздоровительные лагеря. Она переносится до нормализации ситуации с распространением коронавируса.

«Надеемся, что в начале мая все-таки сможем приступить к реализации. Хочу подчеркнуть, что это растягивается примерно на 20 дней. Стоимость путевки, напоминаю, - 17 716 рублей, родительская плата составляет 4 436», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Сергей Волков.

Таким образом, 27 апреля, как планировалось ранее, за путевками приходить не нужно. Более точные сведения появятся в ближайшее время.

«Мы дополнительно оповестим через сайты и позвоним родителям, когда приступим к выдаче и продаже этих путевок. Нужно будет подождать. Время и место остаются те же, а дату скорректируем и обязательно родителям сообщим», - обнадежил Сергей Волков.

Рассчитаться за путевку можно будет разными способами, но предпочтителен бесконтактный.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы все произошло в онлайн-режиме. И будем родителям его предлагать, чтобы сразу, за один приход они оплачивали, получали квитанцию, путевки и понимали, как поедут дети, чтобы меньше было хождений, меньше было контактов», - пояснил Сергей Волков.

Планируется, что в результате летней оздоровительной кампании, которая в 2020 году будет проходить без родительских дней, в загородных лагерях отдохнут около 5 000 пензенских детей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А посещение лагерей тоже онлайн будет?

Гость||

Это чежа наш елисей-роберт еще и летом дома будет?

Имя: Гость
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