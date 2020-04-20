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Общество

В области на минувшей неделе не зарегистрировали случаев гриппа

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В Пензенской области с 13 по 19 апреля зафиксировали 1 854 случая ОРВИ. Данные в понедельник, 20-го числа, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Динамика заболеваемости составляет -8,8%», - подвели итог в ведомстве.

Наибольшее количество случаев острой респираторной инфекции регистрировалось в Камешкирском, Лопатинском, Земетчинском районах, Кузнецке, Наровчатском, Никольском, Сердобском, Нижнеломовском, Городищенском, Бессоновском, Пачелмском районах.

Пороговый уровень заболеваемости нигде не был превышен.

В областном центре диагноз «ОРВИ» поставили 626 горожанам. Это ниже эпидемического порога на 63,7%.

Случаев гриппа в регионе не выявлено. Всего за период эпидсезона-2019/2020 этой опасной болезнью заразились 808 человек (А H1N1 - 249, H3N2 - 14, А - 308, грипп В - 236).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Грипп знает, что на него много денег не дадут, обиделся наверное...

Гость||

А если дадут команду, то заболевших ОРВИ переведут в разряд больных коронавирусом. Однако...

Имя: Гость
Комментарий:

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