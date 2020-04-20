В Кузнецке хаотичная езда выдала пьяного водителя

В Кузнецке задержали 37-летнего пьяного мужчину, который сел за руль, будучи лишенным прав.
Подозрительный автомобиль привлек внимание росгвардейцев, патрулировавших улицы, в промежутке между 16:00 и 17:00.
Водитель нарушал правила дорожного движения, хаотично передвигался из стороны в сторону, несколько раз съезжал с дороги на обочину.
Правоохранители остановили авто на улице Орджоникидзе и заметили характерные признаки алкогольного опьянения у мужчины. Для составления протокола его передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по г. Кузнецку.
«В результате освидетельствования было установлено, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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