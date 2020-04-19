В Пензенской области скончались еще 3 пациента с коронавирусом

19.04.2020 | 11:34

В Пензенской области скончались три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Данные на воскресенье, 19 апреля, предоставил сайт «Стопкоронавирус.рф».

Согласно им, число умерших от опасной болезни в регионе стало равняться 5.

15 апреля региональный оперштаб сообщил о смерти 50-летней женщины с диагностированным COVID-19, а 31 марта - 75-летнего мужчины. Оба пациента имели хронические заболевания.

На 19 апреля новых случаев коронавирусной инфекции в регионе нет. Общее число заболевших по-прежнему составляет 140. Большинство пациентов - это люди старше 60 лет.