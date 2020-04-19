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Общество

В Пензенской области скончались еще 3 пациента с коронавирусом

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В Пензенской области скончались три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Данные на воскресенье, 19 апреля, предоставил сайт «Стопкоронавирус.рф».

Согласно им, число умерших от опасной болезни в регионе стало равняться 5.

15 апреля региональный оперштаб сообщил о смерти 50-летней женщины с диагностированным COVID-19, а 31 марта - 75-летнего мужчины. Оба пациента имели хронические заболевания.

На 19 апреля новых случаев коронавирусной инфекции в регионе нет. Общее число заболевших по-прежнему составляет 140. Большинство пациентов - это люди старше 60 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А хде же ДЧ ? Скрывают ?

Гость||

А наш штаб где?

Гость||

Хватит врать!!!

Документы о вскрытие паталогоанатомов опубликовывайте.

Гость||

КРЕМАТОРИЙ просто необходим городу. От инфекционных заболеваний умирает очень много людей и их нельзя просто закапывать в землю. Сейчас разрешены родственные подзахоронения,а это прямой путь к заражения в будущем.

Как пример: Недавно на Аляске при проведении земляных работ нашли старое захоронение. Останки были заражены жизнеспособным вирусом гриппа "Испанка",а с мора от Испанки прошло более 100 лет.

Пару лет назад к соседям приезжал дед-родственник.Сам уроженец Пензы,но всю жизнь прожил на Дальнем востоке,там похоронил жену и одного из сыновей. И умер этот дед здесь,у родственников в Пензе. Как везти и хоронить на Дальний восток? Самолёт,машина,поезд багажное отделение. Везде одни проблемы. Выручила КРЕМАЦИЯ,но возили агенты похоронного бюро в Саратов или Н-Новгород.

Это ещё один жизненый пример для стоительства крематория в Пензе.

Гость||

Куда и как хоронить? Возите хотя бы на кремацию в соседние города за счёт государства!!!

Или свой пусть военные построят за неделю.

Гость||

Д как так? Почему?

Гость||

Каждый день кто нибудь умирает и ни только подхватившие вирус

Гость||

Куда и как хоронить?

Да уж троих то,как нибудь похоронят.В России земли богато.

Гость||

НЕ ВЕРЮ ВАМ!

Гость||

В Пензе надо менять властей

Гость||

Да,как то пофиг.

Гость||

Новых нет в честь праздника? За то трое умерли....

Гость||

Конкретно они от короновируса скончались?вы чего своей прессой людей в заблуждение вводите то

Гость||

Владимир Владимирович, примите максимальные меры на пензенских властей.

Гость||

Мера одна по всему миру напугать людей

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Имя: Гость
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