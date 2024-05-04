72-летняя кузнечанка погибла при ночном пожаре

04.05.2024 | 10:52

В ночь на субботу, 4 мая, в Кузнецке пожар унес человеческую жизнь.

Возгорание произошло в частном доме на улице Репина. Пламя охватило площадь 200 квадратных метров.

«Обнаружена погибшей женщина 1951 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Смертельный пожар в Кузнецке стал вторым за сутки. Накануне, 3 мая, в селе Танеевка Лунинского района погиб местный житель 1957 года рождения.

В МЧС обратились к гражданам с просьбой не оставлять без внимания пожилых родственников и установить в их домах пожарные извещатели.