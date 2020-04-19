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Общество

Пензенцам громко напомнили об особом противопожарном режиме

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В условиях карантина пожарные изменили методы профилактики: информирование граждан стало бесконтактным. Несколько раз в неделю «говорящая» красная машина ездит по частному сектору города и рассказывает, чем чреваты нарушения введенного в Пензе особого противопожарного режима.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

«Полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травяной растительности и пожневых остатков и проведение всех видов огневых работ», - сообщил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по области Дмитрий Бондаренко.

Специалисты напоминают гражданам, что при обнаружении загорания следует незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

Также в почтовые ящики домовладений были опущены листовки с инструкциями по противопожарной безопасности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В апреле уже выпало 170% от месячной нормы осадков. До конца месяца обещают ещё одну норму. Введение особого противопожарного режима актуально как никогда.

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