Пензенцам громко напомнили об особом противопожарном режиме

19.04.2020 | 17:50

В условиях карантина пожарные изменили методы профилактики: информирование граждан стало бесконтактным. Несколько раз в неделю «говорящая» красная машина ездит по частному сектору города и рассказывает, чем чреваты нарушения введенного в Пензе особого противопожарного режима.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.

«Полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травяной растительности и пожневых остатков и проведение всех видов огневых работ», - сообщил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по области Дмитрий Бондаренко.

Специалисты напоминают гражданам, что при обнаружении загорания следует незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

Также в почтовые ящики домовладений были опущены листовки с инструкциями по противопожарной безопасности.