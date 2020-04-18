В Пензенской области младенцев назвали Львом-Кристианом и Агатой

18.04.2020 | 12:00

2 326 новорожденных было зарегистрировано в Пензенской области за I квартал текущего года. Первых детей в семьях родилось 909, вторых - 924, третьих - 343.

Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, самым популярным именем для родившихся девочек стало Виктория - его получили 49 малышек. Среди мужских имен первую строчку рейтинга занимает Артем - так назвали 60 мальчиков.

Также популярными остаются имена Александр, София и Полина. Кроме того, в число лидирующих выходит Максим.

Несколько новорожденных назвали редкими и экзотическими именами. Среди мальчиков это Лев-Кристиан, Савва и Ясир, среди девочек - Агата, Евангелина и Сафина.

Семьям, в которых на свет появился ребенок, напоминают, что записаться на регистрацию рождения можно с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Все консультации можно получить по телефонам территориальных органов ЗАГС Пензенской области или по телефонам Управления ЗАГС Пензенской области: 8 (8412) 52-55-84, 52-55-89.