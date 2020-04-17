Пензенский транспорт проходит санобработку по несколько раз в день

17.04.2020 | 20:10

У водителей общественного транспорта появилась новая обязанность - бороться с опасными для жизни человека инфекциями, в том числе с коронавирусной. В период режима повышенной готовности они должны продезинфицировать салон несколько раз в день.

«После каждого рейса мы на конечной обрабатываем все поручни, ручки. При пассажирах мы такого не делаем», - рассказал Геннадий Зоткин.

У каждого водителя есть комплект дезинфицирующих средств. Протираются все места, к которым чаще всего люди прикасаются руками в салоне маршрутного такси.

Самая тщательная обработка транспортных средств, как малой, так и большой вместимости, проводится в вечернее и ночное время, когда машины сходят с линии. Их моют рекомендованными хлор- и спиртосодержащими спецрастворами снаружи и внутри. После обеззараживания приближаться к ним нельзя в течение трех-четырех часов.

«Очень много нареканий: якобы не убираются, не чистят. Давайте начнем с самих себя и не будем загрязнять транспортные средства! Не нужно, простите за выражение, набиваться в транспортное средство, перемещаться из одного конца города в другой. Режим самоизоляции подразумевает ограниченный выход на улицу - посещение аптеки, больницы, с собакой погулять. Но бесцельно, просто так ездить по городу никакого смысла нет», - отметил начальник Управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.

Ежедневно в Пензе выходит на линии более 300 маршрутных такси, автобусов и троллейбусов. Их количество зависит от интенсивности пассажиропотока.