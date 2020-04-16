В Кузнецке голосование за территорию для благоустройства пройдет онлайн

16.04.2020 | 14:51

Кузнечане выберут территорию для благоустройства в 2021 году онлайн. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Голосование по отбору объекта, который преобразится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», стартует в понедельник, 20 апреля, и закончится 29-го числа. Горожане могут зайти на официальный сайт мэрии Кузнецка, в разделе «Администрация» найти подраздел «Голосование» и сделать свой выбор.

Всего в бюллетень включено 11 общественных мест, которые кузнечане предложили для благоустройства. Среди них - Холм воинской славы, сквер имени Горького, мемориал «Кузнецкая Голгофа», территория, прилегающая к лыжной базе «Снежинка».

Итоги онлайн-голосования общественная комиссия подведет до 6 мая.

В 2020 году победителем голосования по отбору общественного объекта для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» стала территория бывшего водозабора. Там разобьют сквер.

Кроме того, благоустройство ждет и двор многоквартирного дома № 98а на Сызранской улице.