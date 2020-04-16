Общество

В Кузнецке голосование за территорию для благоустройства пройдет онлайн

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Кузнечане выберут территорию для благоустройства в 2021 году онлайн. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Голосование по отбору объекта, который преобразится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», стартует в понедельник, 20 апреля, и закончится 29-го числа. Горожане могут зайти на официальный сайт мэрии Кузнецка, в разделе «Администрация» найти подраздел «Голосование» и сделать свой выбор.

Всего в бюллетень включено 11 общественных мест, которые кузнечане предложили для благоустройства. Среди них - Холм воинской славы, сквер имени Горького, мемориал «Кузнецкая Голгофа», территория, прилегающая к лыжной базе «Снежинка».

Итоги онлайн-голосования общественная комиссия подведет до 6 мая.

В 2020 году победителем голосования по отбору общественного объекта для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» стала территория бывшего водозабора. Там разобьют сквер.

Кроме того, благоустройство ждет и двор многоквартирного дома № 98а на Сызранской улице.

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Гость||

Какой дебилизм

Гость||

... и за поправки в Конституцию тоже.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.04.2020 15:18|

Какой дебилизм

Ну почему же? Уверен, что если бы мэрия сама определяла, на какие объекты потратить эти деньги, вы бы ещё не так выражались...А тут чистое волеизъявление жителей...Что опять не так?

Имя: Гость
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