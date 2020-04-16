Общество

В Белинском районе должник обошел ограничение и продал машину

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Житель Белинского района узнал, что на его автомобиль наложено ограничение на регистрационные действия, и решил избавиться от обременительного имущества.

Мужчина задолжал кредитной организации более 115 000 рублей. Деньги отдавать он не спешил и отправился на заработки в Москву, скрываясь от судебных приставов.

Служители закона наложили ограничение на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. И тогда мужчина пошел на хитрость: продал машину по сниженной цене.

«Радость нового владельца длилась недолго: омрачил все «сюрприз» в виде отказа в регистрационных действиях в МРЭО ГИБДД. Поиск старого владельца и погашение долга по исполнительному производству испортило все очарование от новой покупки», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Приставы призвали тщательно проверять имущество, а также самого продавца на наличие задолженностей, чтобы не попасть впросак.

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Гость||

Нужно просто сделать удобный сервис проверки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чтобы не попасть впросак.
"Просак, Серёжа — это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием. Вот даже Владик знает." х.ф. Жмурки

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