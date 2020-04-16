В Белинском районе должник обошел ограничение и продал машину

Житель Белинского района узнал, что на его автомобиль наложено ограничение на регистрационные действия, и решил избавиться от обременительного имущества.
Мужчина задолжал кредитной организации более 115 000 рублей. Деньги отдавать он не спешил и отправился на заработки в Москву, скрываясь от судебных приставов.
Служители закона наложили ограничение на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. И тогда мужчина пошел на хитрость: продал машину по сниженной цене.
«Радость нового владельца длилась недолго: омрачил все «сюрприз» в виде отказа в регистрационных действиях в МРЭО ГИБДД. Поиск старого владельца и погашение долга по исполнительному производству испортило все очарование от новой покупки», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
Приставы призвали тщательно проверять имущество, а также самого продавца на наличие задолженностей, чтобы не попасть впросак.
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