В Белинском районе должник обошел ограничение и продал машину

16.04.2020 | 13:33

Житель Белинского района узнал, что на его автомобиль наложено ограничение на регистрационные действия, и решил избавиться от обременительного имущества.

Мужчина задолжал кредитной организации более 115 000 рублей. Деньги отдавать он не спешил и отправился на заработки в Москву, скрываясь от судебных приставов.

Служители закона наложили ограничение на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. И тогда мужчина пошел на хитрость: продал машину по сниженной цене.

«Радость нового владельца длилась недолго: омрачил все «сюрприз» в виде отказа в регистрационных действиях в МРЭО ГИБДД. Поиск старого владельца и погашение долга по исполнительному производству испортило все очарование от новой покупки», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Приставы призвали тщательно проверять имущество, а также самого продавца на наличие задолженностей, чтобы не попасть впросак.