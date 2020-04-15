Спрос на сельскую ипотеку в Спутнике увеличивается

15.04.2020 | 16:10

В Пензенской области уже более ста человек подали заявки на получение льготного кредита от 2,7 до 3% годовых по программе сельской ипотеки для того, чтобы стать новоселами Города Спутника. Спрос продолжает расти.

Сельская ипотека заработала в России с 2020 года. Она является ключевым элементом новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Ипотека по льготной ставке станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%», - рассказала заместитель директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Федорова.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств.

Сельскую ипотеку можно оформить и на готовое, и на строящееся жилье.

«Город Спутник вошел в число территорий, на которые распространяется действие сельской ипотеки. Это отличная новость для всех, кто ищет варианты комфортного жилья не в областном центре, но при этом с городской развитой инфраструктурой», - рассказала директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

Следует отметить, что в 2020 году в Спутнике планируется ввести в эксплуатацию еще два дома, а также построить детскую поликлинику и детсад.

Подробности об условиях сельской ипотеки можно узнать во всех офисах Россельхозбанка (АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015), а выбрать квартиру в Городе Спутнике помогут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.