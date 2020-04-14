Ситуация по коронавирусу в Пензенской области на 14 апреля

14.04.2020 | 10:34

По данным на 14 апреля, в Пензенской области новых заболевших коронавирусом нет. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

В регионе по-прежнему числится 84 зараженных, 1 умерший и 1 выздоровевший. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение COVID-19, под медицинским наблюдением на дому - 2 621 житель региона - из них 882 прибывших из-за границы и 1 739 контактных.

На базе четырех больниц: центра спецвидов медицинской помощи, областной имени Н. Н. Бурденко, 4-й городской и детской имени Н. Ф. Филатова - развернуто 652 инфекционные койки, из них 270 подключены к кислороду. Подготовлено 114 аппаратов искусственной вентиляции легких.