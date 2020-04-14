Ситуация по коронавирусу в Пензенской области на 14 апреля

По данным на 14 апреля, в Пензенской области новых заболевших коронавирусом нет. Об этом сообщило интернет-издание Mash.
В регионе по-прежнему числится 84 зараженных, 1 умерший и 1 выздоровевший. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.
На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение COVID-19, под медицинским наблюдением на дому - 2 621 житель региона - из них 882 прибывших из-за границы и 1 739 контактных.
На базе четырех больниц: центра спецвидов медицинской помощи, областной имени Н. Н. Бурденко, 4-й городской и детской имени Н. Ф. Филатова - развернуто 652 инфекционные койки, из них 270 подключены к кислороду. Подготовлено 114 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Президент США Дональд Трамп уточнил, что в рамках новой сделки ОПЕК+ нефтедобыча сокращается не на 10 млн баррелей в сутки, а на 20 млн. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, в СМИ чаще сообщается о 10 млн баррелей, однако на заседании ОПЕК+ было решено сократить добычу нефти на 20 млн б/с.
Трамп уверен, что если сделка будет полностью реализована, то «мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности».
«Энергетическая отрасль снова станет сильной, намного быстрее, чем ожидается в настоящее время», — добавил политик.
Также он поблагодарил всех, кто работал над сделкой, в частности Россию и Саудовскую Аравию.
Вот и весь вирус! Скоро все кончится, как с нефтью решат.