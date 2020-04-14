Общество

Ситуация по коронавирусу в Пензенской области на 14 апреля

Печать

По данным на 14 апреля, в Пензенской области новых заболевших коронавирусом нет. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

В регионе по-прежнему числится 84 зараженных, 1 умерший и 1 выздоровевший. Среди заболевших - дети в возрасте 4 и 9 лет.

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение COVID-19, под медицинским наблюдением на дому - 2 621 житель региона - из них 882 прибывших из-за границы и 1 739 контактных.

На базе четырех больниц: центра спецвидов медицинской помощи, областной имени Н. Н. Бурденко, 4-й городской и детской имени Н. Ф. Филатова - развернуто 652 инфекционные койки, из них 270 подключены к кислороду. Подготовлено 114 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Президент США Дональд Трамп уточнил, что в рамках новой сделки ОПЕК+ нефтедобыча сокращается не на 10 млн баррелей в сутки, а на 20 млн. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в СМИ чаще сообщается о 10 млн баррелей, однако на заседании ОПЕК+ было решено сократить добычу нефти на 20 млн б/с.

Трамп уверен, что если сделка будет полностью реализована, то «мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности».

«Энергетическая отрасль снова станет сильной, намного быстрее, чем ожидается в настоящее время», — добавил политик.

Также он поблагодарил всех, кто работал над сделкой, в частности Россию и Саудовскую Аравию.

Вот и весь вирус! Скоро все кончится, как с нефтью решат.

Гость||

Свежо предание,но...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение COVID-19.
так им сделали анализ?

Гость||

Общая прибавка по стране больше ,чем вчера.

Гость||

Кто в курсе насчёт Антонова 74?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На совещании 13 апреля замминистра здравоохранения области Оксана Чижова сообщала, что 160 человек находятся в стационарах с подозрением на заражение COVID-19
Можно как-то подробнее? Когда будет результат- подтвердились подозрения или нет?

Гость||

Наш Минздрав опозорился, в день только 20 тестов на медицинский персонал на больницу,а то что пишут нет зараженных, так тесты раз в 3 дня приходят, потому их в статистику не вносят, дабы не портить.

Чижова обычный лгущий чиновник, наверно еще и в едро состоит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте