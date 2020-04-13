В Спутнике открылась продажа ограниченного количества квартир

13.04.2020 | 15:07

Период самоизоляции - хорошая возможность вдумчиво подойти к покупке квартиры. Изучить все предложения и найти вариант, который идеально подойдет семье.

Чтобы такого выбора было больше, сегодня, 13 апреля, «Термодом» открыл продажу ограниченного количества квартир в 72-м строении. Это дом в «Радужных дворах».

Поскольку он уже сдан, то нет препятствий для ремонта и переезда, кроме режима самоизоляции, который рано или поздно завершится.

В офисах холдинга подобрали квартиры, которые пользуются большим спросом среди покупателей. К тому же сотрудники работают дистанционно и с радостью помогут купить жилье. При этом выходить из дому клиенту не понадобится.

Банки пока сохраняют ставки на прежнем уровне, и этим нужно пользоваться. По прогнозам экспертов, после завершения ситуации с COVID-19 большинство организаций повысят ставки по ипотечным кредитам.

На сайте termodom-pnz.ru представлены планировки квартир. Больше информации можно получить по телефону 28-28-28. Также принимаются сообщения в любом из мессенджеров или в группах компании в соцсетях.

Холдинг «Термодом» напоминает, что «Радужные дворы» - это жилой квартал для активной семейной жизни.

Каждый двор будет закрытым, парковочные места обустроят за пределами дворов. Игровые площадки рассчитаны на детей 4 возрастных групп - от рождения до 15 лет. На каждой будет установлено оборудование, интересное ребятам именно в их возрасте. А рядом с площадками для самых маленьких детально проработаны площадки для отдыха родителей.

Есть зона для настольных игр всей семьей, предусмотрена и зона пикника, оборудованная мангалами. А для того чтобы люди могли всем двором отметить праздники, принять участие в других культурных мероприятиях, создана зона амфитеатра. И конечно, во дворе будет воркаут-зона с уличными тренажерами - для всех, кто любит спорт и ведет активный, здоровый образ жизни.