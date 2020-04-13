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Общество

Пензенские синоптики пообещали тепло и дожди в ближайшую неделю

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Снегопад во второй декаде апреля - неожиданно, но вполне объяснимо. Подобные капризы природы пензенские синоптики наблюдали не раз.

«Очень памятный год - 1979-й, когда 9 апреля у нас был сильный гололед. Потом погода еще раз преподнесла сюрприз: 26 апреля 20 часов бушевала метель, ветер достигал 20 метров в секунду, а температура понижалась до -18 градусов», - рассказала начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

В минувшие выходные, 11-12 апреля, южный циклон спровоцировал сильный снег, дождь и ветер. В результате за двое суток выпало 130-140% месячной нормы. О том, что в регионе ожидаются обильные осадки, метеорологи оповестили соответствующие службы и организации в пятницу, 10 апреля.

«Это все ненадолго. Уже сегодня светит солнце, еще день-два - и весь этот снег окончательно растает, будет тепло. Но во второй половине недели нас ждут дожди: будет господствовать атлантический циклон с выносом тепла. Но дожди - это все-таки нормально для весны, влаги прибавится. И будем надеяться, что в мае такое не повторится», - добавила Валентина Неворотова.

По прогнозам пензенских синоптиков, ночи на этой неделе будут теплыми, заморозков пока не ожидается. Температура воздуха днем +5…+10 °C.

Однако минусовая температура иногда наблюдается и в последний весенний месяц.

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Гость||

Что за солдатик на фото?

Гость||

Я думаю они ориентировались по болту погоды, я угадал?

Имя: Гость
Комментарий:

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