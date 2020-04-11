Погода создала проблемы пензенцам, но помогла в борьбе с коронавирусом

11.04.2020 | 14:40

В субботу, 11 апреля, даже несознательные пензенцы, не соблюдающие режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции, остались дома. Причиной тому стала погода.

В утра в областном центре шел дождь, ближе к обеду к нему добавился снег. В 14:30 на улице было +5 градусов, к вечеру похолодает до +2, а ночью столбик термометра опустится до 0.

Согласно сервисам прогноза погоды, дождь или снег будут идти до обеда воскресенья, 12 апреля. Дорожная обстановка в Пензе осложнилась. Так, погодные условия, возможно, стали одной из причин ДТП на путепроводе на проспекте Победы: оттуда слетел автомобиль с символикой «Яндекс.Такси».

Воскресенье, кстати, тоже окажется холодным: за окном будет не теплее +3 градусов.

Зато следующая неделя обещает быть теплой: днем воздух станет прогреваться до 13-14 градусов.