На проспекте Победы в Пензе «Яндекс.Такси» слетело с путепровода

В субботу, 11 апреля, в Пензе случилось ДТП - автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» слетел с путепровода на проспекте Победы.
Фото последствий аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен легковой автомобиль, лежащий на крыше гаража, расположенного под мостом. На месте происшествия находятся также две машины скорой помощи и служба спасения.
«И снова «Яндекс.Такси» нас удивляет. Вылетел с моста «Буратино» на крышу гаража. Подушки сработали, водитель жив. Помощь медиков не пригодилась», - написала автор фото.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области пояснили: по предварительным данным, в 12:30 на проспекте Победы, 59, опрокинулся Datsun. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента уточняются.
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