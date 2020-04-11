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Происшествия

На проспекте Победы в Пензе «Яндекс.Такси» слетело с путепровода

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В субботу, 11 апреля, в Пензе случилось ДТП - автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» слетел с путепровода на проспекте Победы.

Фото последствий аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен легковой автомобиль, лежащий на крыше гаража, расположенного под мостом. На месте происшествия находятся также две машины скорой помощи и служба спасения.

«И снова «Яндекс.Такси» нас удивляет. Вылетел с моста «Буратино» на крышу гаража. Подушки сработали, водитель жив. Помощь медиков не пригодилась», - написала автор фото.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области пояснили: по предварительным данным, в 12:30 на проспекте Победы, 59, опрокинулся Datsun. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Источник — фото Валентины Сергеевой, vk.com/penza_live
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Гость||

А я Дина Черемушкина! Я в магаз слетала

Гость||

Таксерик на заказ то успел в итоге?))))))

Гость||

Крупно повезло, что на крышу гаража слетел.

Гость||

ФОРСАЖ ПЕРЕСМОТРЕЛ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Гость||

Четко приземлился , с точностью до миллиметра.бывший летчик наверное.

Гость||

А мне летааать, а мне летааать, а мне летааать охота!

Гость||

Гость писал(a):

А я Дина Черемушкина! Я в магаз слетала
Миша,когда ты уже забеременеешь?

Гость||

Гость писал(a):

Четко приземлился , с точностью до миллиметра.бывший летчик наверное.
ВЕРТО-лётчик.....

Гость||

Ух какая мордва дикая! Держат марку. Молодцы!

Гость||

Я в этих гаражах один раз чуть не забеременела.

Гость||

Надеюсь, этот дебил башкой об руль приложился?

Имя: Гость
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