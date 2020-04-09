В Пензенской области с 15 апреля начнет действовать нерестовый запрет

09.04.2020 | 18:54

В Пензенской области пока не планируется вводить ограничения для рыболовов-любителей в связи с мерами, принимаемыми в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном отделе Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Однако гражданам напомнили, что как минимум до 30 апреля от поездок на природу лучше отказаться.

«Наш отдел призывает всех соблюдать режим самоизоляции. Находиться в этот период желательно дома и не выезжать ни на какие рыбалки», - отметил начальник регионального отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства Борис Дрякин.

Кроме того, на территории Пензенской области с 15 апреля начнет действовать нерестовый запрет, а значит, будут введены ежегодные ограничения для тех, кто предпочитает отдых на берегу водоема.

«Одна поплавочная удочка или одна донная удочка с берега. С лодок вся любительская рыбалка запрещена в этот период. Запрещена вся добыча незаконными средствами - это сети, электроудочки», - пояснил Борис Дрякин.

Тем, кто отважится ловить рыбу браконьерскими способами в нерестовый сезон, может грозить и уголовная ответственность, помимо штрафа и возмещения ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Последний весной удваивается и составляет, например, более 6,5 тысячи рублей только за одного незаконно выловленного или маломерного судака. Чем весомее окажется общая добыча, тем значительнее будет сумма. Каждую загубленную особь оценят по тарифам, установленным российским законодательством.

Спиннингистам напомнили, что добывать хищника разрешается только приманками, оснащенными не более чем двумя крючками. Следить за порядком в это время сотрудники регионального отдела Росрыболовства будут в усиленном режиме, совместно с представителями Росгвардии и полиции.

Нерестовый запрет в Пензенской области продлится до 15 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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