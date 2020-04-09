Пензенский аэропорт закрыли для посторонних

09.04.2020 | 18:16

Прямая воздушная трасса между Пензой и Санкт-Петербургом закрывается. С 12 апреля по 28-ое. Авиаперевозки по всем ранее действующим направлениям приостановлены. Рейсы отменены из-за пандемии.

«Остальная работа аэропорта заключается в обслуживании вертолетов. Санзадания приходят к нам и работают по нефтепроводу в дежурном режиме», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Информация обо всех изменениях опубликована на сайте аэропорта. С начала апреля сократилось количество полетов в Москву, затем и другие компании уведомили о временной приостановке рейсов. Перестанут летать и в город на Неве. Говорить о летнем расписании пока рано.

«Несмотря на то что аэропорт относится к системе транспорта и, согласно указу президента, является работающим, мы ограничили пребывание работников на территории аэропорта», - пояснил Юрий Осколков.

Для сторонних лиц он закрыт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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