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Общество

Пензенский аэропорт закрыли для посторонних

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Прямая воздушная трасса между Пензой и Санкт-Петербургом закрывается. С 12 апреля по 28-ое. Авиаперевозки по всем ранее действующим направлениям приостановлены. Рейсы отменены из-за пандемии.

«Остальная работа аэропорта заключается в обслуживании вертолетов. Санзадания приходят к нам и работают по нефтепроводу в дежурном режиме», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Информация обо всех изменениях опубликована на сайте аэропорта. С начала апреля сократилось количество полетов в Москву, затем и другие компании уведомили о временной приостановке рейсов. Перестанут летать и в город на Неве. Говорить о летнем расписании пока рано.

«Несмотря на то что аэропорт относится к системе транспорта и, согласно указу президента, является работающим, мы ограничили пребывание работников на территории аэропорта», - пояснил Юрий Осколков.

Для сторонних лиц он закрыт.

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Гость|09.04.2020 18:26|

то есть международный аэропорт уже можно не ждать?!

Гость|09.04.2020 18:33|

Спросите, как они пребывание работников ограничили... думаете, на оплачиваемую самоизоляцию отправили?

Гость|09.04.2020 18:37|

Гость писал(a):

то есть международный аэропорт
где международный????

Гость|09.04.2020 18:38|

Санзадания приходят к нам и работают по нефтепроводу в дежурном режиме», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Работы с целью оказания медицинской помощи и патрулирование по нефтепроводу это разные виды авиационных работ!!! То же мне специалист!

Гость|09.04.2020 18:41|

ну правильно. весь авиаотряд просрали в 90х, сейчас занимаются вертолетом. круто

Гость|09.04.2020 18:44|

Какой международный аэропорт? Ему уже давно сказали в росавиации,что открытие международного аэропорта в Пензе не целесообразно.

Гость|09.04.2020 18:45|

Я свой!!! Пустите, а?

Гость|09.04.2020 18:46|

Вертолет принадлежит авиакомпании "Газпром" и ни какого отношения к аэропорту не имеет

Гость|09.04.2020 18:46|

да он по моему в 90 как закрылся и все на этом.

Гость|09.04.2020 18:53|

И заставили всех работников написать заявление на неоплачевыемый отпуск, Осколков молодец

Гость|09.04.2020 18:53|

Ограждение и гостиницу покупал Толя Русеев

Гость|09.04.2020 18:54|

Осколков работает руководителем в трех конторах, ему то можно

Moskva|09.04.2020 19:02|

пандемия всё разрастается.

Гость|09.04.2020 19:13|

Ну закрыли и закрыл , нам то что .

Гость|09.04.2020 19:22|

Гость писал(a):

то есть международный аэропорт уже можно не ждать?!
Точно нет,а международный космопорт можно!)))))))Набери в поисковике ООО ПАВС Пенза (Пензенское Агенство Воздушных Сообщений) ,посмотри учредителей и у кого контрольный пакет в 50% .

Имя: Гость
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