08.04.2020 | 08:51

В Пензе судебные приставы разыскали и арестовали автомобили, принадлежащие фирме-должнику.

В пресс-службе регионального управления ФССП пояснили, что организация, зарегистрированная в Октябрьском районе, задолжала более 4 млн рублей по налогам и штрафам ГИБДД. Руководство фирмы неоднократно призывали к уплате средств, однако эти требования игнорировались.

Приставы занялись розыском. Оказалось, что в собственности у организации находятся два автомобиля: Mazda CX5 (2018 г. в.) и ГАЗ (2008 г. в.).

«Руководитель организации попытался представить фиктивные документы на передачу транспорта третьим лицам в счет погашения задолженности. В договорах займов между ООО и физлицами были указаны адреса возможного местонахождения автотранспорта, но его там не было», - уточнили в УФССП.

Найти автомобили удалось при помощи сотрудников ГИБДД. Ранее водитель одной из машин был оштрафован за нарушение ПДД. По адресу, указанному в протоколе, она и обнаружилась. Второе транспортное средство нашли по записям систем видеофиксации.

В итоге оба автомобиля арестовали. Их продадут, и средства от реализации пойдут на погашение долга.

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