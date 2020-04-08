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Общество | В Пензе фирма-должник лишилась «Мазды» и ГАЗа

08.04.2020|08:51
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В Пензе судебные приставы разыскали и арестовали автомобили, принадлежащие фирме-должнику.

В пресс-службе регионального управления ФССП пояснили, что организация, зарегистрированная в Октябрьском районе, задолжала более 4 млн рублей по налогам и штрафам ГИБДД. Руководство фирмы неоднократно призывали к уплате средств, однако эти требования игнорировались.

Приставы занялись розыском. Оказалось, что в собственности у организации находятся два автомобиля: Mazda CX5 (2018 г. в.) и ГАЗ (2008 г. в.).

«Руководитель организации попытался представить фиктивные документы на передачу транспорта третьим лицам в счет погашения задолженности. В договорах займов между ООО и физлицами были указаны адреса возможного местонахождения автотранспорта, но его там не было», - уточнили в УФССП.

Найти автомобили удалось при помощи сотрудников ГИБДД. Ранее водитель одной из машин был оштрафован за нарушение ПДД. По адресу, указанному в протоколе, она и обнаружилась. Второе транспортное средство нашли по записям систем видеофиксации.

В итоге оба автомобиля арестовали. Их продадут, и средства от реализации пойдут на погашение долга.

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Источник — фото r58.fssprus.ru
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Гость|08.04.2020 09:10|

А нам такая важная информация зачем нужна, это что новости про жизнь города во время самоизоляции?

Гость|08.04.2020 09:11|

Вот какие молодцы! Ни спрятаться, ни скрыться!

Гость|08.04.2020 09:18|

Ну вот видите,а то режим самоизоляции,помощь государства...

Имя: Гость
Комментарий:

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