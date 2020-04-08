08.04.2020 | 11:35

Пензенская областная агропромышленная корпорация работает в штатном режиме. В соответствии с постановлением губернатора от 27 марта реализация товаров первой необходимости и продуктов питания продолжается на двух площадках - на сезонной ярмарке «Зеленый рынок» (Бакунина, 9) и на крытом рынке (Бакунина, 20).

Предприниматели соблюдают необходимые меры предосторожности: работают в защитных масках и перчатках. Проводится санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Все продукты, продаваемые на рынке, проходят строгий контроль в ветлаборатории в соответствии с нормами и требованиями законодательства.

Рынки открыты ежедневно с 7:00 до 17:00, в понедельник до 14:00. Всех желающих приглашают за покупками. Телефон для справок 59-31-80.