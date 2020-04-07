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Общество | Министр здравоохранения региона объяснил рост заболевших COVID-19

07.04.2020|17:28
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И в Пензенской области, и в целом по стране 7 апреля зафиксирован максимальный рост заболевших коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 1 154 новых случая, в их числе и 19 пациентов из Сурского края.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин объяснил, почему такая цифра.

«Все анализы мы отправляем на подтверждение в Москву, и там они скапливаются за определенный промежуток времени. За промежуток времени в 3-4 дня нам дали 19 анализов, до этого нам давали по 5, по 3. Для нас цифра получаемых с Москвы анализов с подтверждением неосновная, для нас основная цифра - сколько случаев мы выявляем в день по Пензенской области», - сообщил он.

Карта распространения COVID-19 в регионе выглядит следующим образом. В Пензе большее количество инфицированных - 44 человека. По одному в Белинском районе, Наровчате, Бессоновке, Городищенском районе, Кузнецке и два в Заречном. Всего 51 подтвержденный случай.

У многих пациентов заболевание протекает в легкой форме, у других состояние средней степени тяжести. Труднее бороться с инфекцией организму у людей старшего возраста (70-75+).

«Если больница КИМ справляться не будет, то у нас другой план, согласно которому 540 коек областной больницы будут задействованы для оказания помощи больным с COVID-19», - отметил Александр Никишин.

Именно для того, чтобы лечебные учреждения области не работали в авральном режиме, чтобы людям могли оказывать своевременную медицинскую помощь, врачи и просят граждан оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и тем самым не допустить агрессивного распространения коронавирусной инфекции.

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Гость|07.04.2020 18:04|

Про китайские команды не вспоминают, как и про ажиотаж массовых мероприятий в начале года.

Гость|07.04.2020 18:17|

Медики! Берегите себя - Вас ждут дома!!!

Гость|07.04.2020 18:22|

penzainform.ru писал(a):

Для нас цифра получаемых с Москвы анализов с подтверждением неосновная, для нас основная цифра - сколько случаев мы выявляем в день по Пензенской области», - сообщил он.
Почему никто никогда не доводит до населения эту "основную" цифру? Тогда и слухов бы не было?

Гость|07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

Гость|07.04.2020 18:23|

07.04.2020 18:17|

Медики! Берегите себя - Вас ждут дома!!!

Кто ждёт? Я лично не жду

Гость|07.04.2020 18:25|

07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

Гость|07.04.2020 18:30|

Гость писал(a):

07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

Гость|07.04.2020 18:31|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

Гость|07.04.2020 18:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
07.04.2020 18:23|

объясните вы народу , чем дольше они будут шастать тем дольше мы будем сидеть дома.

А я Дина Черемушкина! Народ не шастает, народ хочет, чтобы ты дома сидел.

А семью мою Танкизд-Замполит содержать будет?

водичку пей здоровее будешь.

Может моей минералочки отведаешь, советчик?

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