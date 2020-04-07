07.04.2020 | 17:28

И в Пензенской области, и в целом по стране 7 апреля зафиксирован максимальный рост заболевших коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 1 154 новых случая, в их числе и 19 пациентов из Сурского края.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин объяснил, почему такая цифра.

«Все анализы мы отправляем на подтверждение в Москву, и там они скапливаются за определенный промежуток времени. За промежуток времени в 3-4 дня нам дали 19 анализов, до этого нам давали по 5, по 3. Для нас цифра получаемых с Москвы анализов с подтверждением неосновная, для нас основная цифра - сколько случаев мы выявляем в день по Пензенской области», - сообщил он.

Карта распространения COVID-19 в регионе выглядит следующим образом. В Пензе большее количество инфицированных - 44 человека. По одному в Белинском районе, Наровчате, Бессоновке, Городищенском районе, Кузнецке и два в Заречном. Всего 51 подтвержденный случай.

У многих пациентов заболевание протекает в легкой форме, у других состояние средней степени тяжести. Труднее бороться с инфекцией организму у людей старшего возраста (70-75+).

«Если больница КИМ справляться не будет, то у нас другой план, согласно которому 540 коек областной больницы будут задействованы для оказания помощи больным с COVID-19», - отметил Александр Никишин.

Именно для того, чтобы лечебные учреждения области не работали в авральном режиме, чтобы людям могли оказывать своевременную медицинскую помощь, врачи и просят граждан оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и тем самым не допустить агрессивного распространения коронавирусной инфекции.

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