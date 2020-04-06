06.04.2020 | 11:05

В понедельник, 6 апреля, на нескольких улицах и в проездах в Пензе полностью отключат воду.

Специалисты будут устранять коммунальную аварию, произошедшую накануне на сетях у дома № 108 на Калинина: предстоит заменить участок водопровода, где случилась утечка.

С 12:00 без ресурса останутся жители улицы Калинина, 97а, 97Б, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 116; Краснова, 34, 36, 50, 54; Лобачевского, 3, 4, 5, 6; 1-го проезда Лобачевского, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 2-го проезда Лобачевского, 3, 7; 3-го проезда Лобачевского, 3.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ. Ориентировочно в 17:00. По заявкам жителей организован подвоз воды», - сообщили в пресс-службе Горводоканала.

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