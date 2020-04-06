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Общество | Жители Южной Поляны останутся без воды из-за утечки на сетях

06.04.2020|11:05
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В понедельник, 6 апреля, на нескольких улицах и в проездах в Пензе полностью отключат воду.

Специалисты будут устранять коммунальную аварию, произошедшую накануне на сетях у дома № 108 на Калинина: предстоит заменить участок водопровода, где случилась утечка.

С 12:00 без ресурса останутся жители улицы Калинина, 97а, 97Б, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 116; Краснова, 34, 36, 50, 54; Лобачевского, 3, 4, 5, 6; 1-го проезда Лобачевского, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 2-го проезда Лобачевского, 3, 7; 3-го проезда Лобачевского, 3.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ. Ориентировочно в 17:00. По заявкам жителей организован подвоз воды», - сообщили в пресс-службе Горводоканала.

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Гость|06.04.2020 11:18|

Снега нет - запасайтесь уриной, пензюки...

Гость|06.04.2020 11:28|

Вчера не было практически весь день с 10 до 19 часов. А многим, между прочим, в понедельник на работу! Предупредили бы людей вчера, что сегодня тоже отключат, все бы запаслись и привозить ничего не надо.

Гость|06.04.2020 11:33|

А вот за это отдельное спасибо !

Гость|06.04.2020 11:35|

ой да ладно на пол дня всего отключат то

Гость|06.04.2020 11:36|

Гость писал(a):

Предупредили бы людей вчера, что сегодня тоже отключат, все бы запаслись и привозить ничего не надо.
это аварийное отключение как заранее то предупредить? чушь не несите жалобщики

Гость|06.04.2020 11:36|

А бомбить когда начнут?

Гость|06.04.2020 11:37|

вы дома сидите зачем вам вода?

Гость|06.04.2020 11:38|

сегодня снег выпал вот это реально ппц

Гость|06.04.2020 11:38|

Гость писал(a):

ой да ладно на пол дня всего отключат то
внатуре

Гость|06.04.2020 11:38|

Вчера - да, было аварийное, а сегодня - плановое, что-то вчера недоделали. Так что не умничай, умник, сидя дома на диване.

Гость|06.04.2020 11:39|

Гость писал(a):

Вчера - да, было аварийное, а сегодня - плановое,
управляйки вообще то должны обьявления клеить на подьезды вообще то!

Гость|06.04.2020 11:40|

В России полдня понятие растяжимое

Гость|06.04.2020 11:41|

Вот именно, а руки мыть нужно, влажную уборку проводить тоже нужно, даже умникам, сидящим дома!

Гость|06.04.2020 11:46|

А в тубзик как ходить ?

Гость|06.04.2020 11:48|

Спросите у очень умного 11:36

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Имя: Гость
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