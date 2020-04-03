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Общество | В Пензе работающих пенсионеров на две недели отправят по домам

03.04.2020|16:48
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Пензенцев взбудоражило известие, что работающих пенсионеров на две недели отправят по домам. Жители области звонят в фонд социального страхования и спрашивают, почему и по какой причине.

В региональном отделении поясняют: согласно постановлению правительства страны № 402 работающие пенсионеры 1955 года рождения и старше должны отправиться на самоизоляцию на две недели - с 6 по 19 апреля. Этот период вынужденного пребывания дома будет оплачиваться.

«Им никуда в лечебное учреждение ходить не надо за листком нетрудоспособности. Они уходят домой, будут находиться на карантине, а электронный листок нетрудоспособности будет выдаваться уполномоченной медицинской организацией централизованно», - сообщила заместитель управляющего фонда социального страхования области Наталья Полякова.

В регионе почти 15 тысяч застрахованных работающих пенсионеров старше 65 лет. Больничный им оплатят в течение 7 календарных дней после того, как будет оформлен листок нетрудоспособности.

«Наши предприятия обязаны нам представить в фонд социального страхования в электронной форме реестры этих граждан, чтобы мы оплатили им листки временной нетрудоспособности. Оплата будет производиться единовременно за весь срок (14 дней) сразу», - пояснила Наталья Полякова.

Оформлять больничный не станут пенсионерам, работающим дистанционно или находящимся в отпуске.

Нарушителям режима самоизоляции придется возмещать ущерб фонду социального страхования.

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Гость|03.04.2020 19:15|

Так это значит половина чиновников будет на больничном ?

Гость|03.04.2020 19:18|

А кто будет выполнять обязанности Столяровой ? Про Полукарова не спрашиваю,там нет обязанностей.

Гость|03.04.2020 19:20|

Вот только увижу по телеку Полукарова или Столярову.

Гость|03.04.2020 19:21|

Лидин хоть отдохнёт 2 недели,а то совсем заработался.

Гость|03.04.2020 19:24|

Иван один на один с вирусом остаётся.

Гость|03.04.2020 19:37|

Все уборщицы уходят на больничный? Вот срач-то будет. Ведь уборщицами подрабатывают в основном пенсионеры. О депутатах особый разговор

Имя: Гость
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