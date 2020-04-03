03.04.2020 | 16:48

Пензенцев взбудоражило известие, что работающих пенсионеров на две недели отправят по домам. Жители области звонят в фонд социального страхования и спрашивают, почему и по какой причине.

В региональном отделении поясняют: согласно постановлению правительства страны № 402 работающие пенсионеры 1955 года рождения и старше должны отправиться на самоизоляцию на две недели - с 6 по 19 апреля. Этот период вынужденного пребывания дома будет оплачиваться.

«Им никуда в лечебное учреждение ходить не надо за листком нетрудоспособности. Они уходят домой, будут находиться на карантине, а электронный листок нетрудоспособности будет выдаваться уполномоченной медицинской организацией централизованно», - сообщила заместитель управляющего фонда социального страхования области Наталья Полякова.

В регионе почти 15 тысяч застрахованных работающих пенсионеров старше 65 лет. Больничный им оплатят в течение 7 календарных дней после того, как будет оформлен листок нетрудоспособности.

«Наши предприятия обязаны нам представить в фонд социального страхования в электронной форме реестры этих граждан, чтобы мы оплатили им листки временной нетрудоспособности. Оплата будет производиться единовременно за весь срок (14 дней) сразу», - пояснила Наталья Полякова.

Оформлять больничный не станут пенсионерам, работающим дистанционно или находящимся в отпуске.

Нарушителям режима самоизоляции придется возмещать ущерб фонду социального страхования.

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