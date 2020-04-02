02.04.2020 | 12:42

В Кузнецке сотрудники ГОЧС города продезинфицировали места массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в среду, 1 апреля, санобработке подверглись остановочные павильоны по улицам Победы, Кирова, Ленина. Видео, запечатлевшим процесс, поделился мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Во второй половине дня 2 апреля специалистам предстоит дезинфекция объектов на улице Победы, а также в Южном и Юго-Западном микрорайонах.

«ООО «РЭУ» в ежедневном режиме занимается обработкой дезсредствами входной группы, ручек, перил подъездов жилых домов. На текущий момент проведена дезинфекция порядка двухсот домов», - добавили в пресс-службе администрации города.

В областном центре санитарная обработка мест общего пользования, остановочных павильонов, входных групп подъездов и других объектов началась 31 марта. Для дезинфекции используется особый раствор, безопасный для человека и животных.

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