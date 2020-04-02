В Никольске приставы в короткие сроки добились погашения долгов от двух местных жителей, оштрафованных за нарушение ПДД.
35-летний никольчанин накопил 21 неоплаченный штраф за превышение скорости. Общая сумма долга составила 17 000 рублей. С ней мужчина не спешил расставаться.
Когда прошли все сроки, судебный пристав установил место работы нарушителя и направил в бухгалтерию постановление об удержании из заработной платы суммы в счет долга.
«Спустя несколько дней все штрафы были уплачены должником в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.
Другой житель Никольска, 23-летний мужчина, накопил 15 штрафов на сумму 18 000 рублей. Лихач также игнорировал их до тех пор, пока пристав не выписал постановление об удержании суммы долга из заработной платы.
«Однако и здесь сознательность проснулась вовремя. Оплата состоялась до срока выдачи денег под расчет», - добавили в пресс-службе.
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Такого злостного нарушителя ПДД прав нужно лишать или на пересдачу направить!