02.04.2020 | 10:10

В Никольске приставы в короткие сроки добились погашения долгов от двух местных жителей, оштрафованных за нарушение ПДД.

35-летний никольчанин накопил 21 неоплаченный штраф за превышение скорости. Общая сумма долга составила 17 000 рублей. С ней мужчина не спешил расставаться.

Когда прошли все сроки, судебный пристав установил место работы нарушителя и направил в бухгалтерию постановление об удержании из заработной платы суммы в счет долга.

«Спустя несколько дней все штрафы были уплачены должником в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Другой житель Никольска, 23-летний мужчина, накопил 15 штрафов на сумму 18 000 рублей. Лихач также игнорировал их до тех пор, пока пристав не выписал постановление об удержании суммы долга из заработной платы.

«Однако и здесь сознательность проснулась вовремя. Оплата состоялась до срока выдачи денег под расчет», - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.