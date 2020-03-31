31.03.2020 | 10:49

Самоизоляция - важный и ответственный период, но не повод отказываться от исполнения давней мечты о квартире. Поэтому специалисты строительного холдинга «Термодом» заранее подготовили серию онлайн-экскурсий по квартирам в Городе Спутнике, которые можно приобрести прямо сейчас.

Первая на очереди 3-комнатная квартира в ЖК «Лазурный». Это мечта большой семьи или людей, для которых размер имеет значение. Общая площадь превышает 122 квадратных метра: 64 - жилое пространство, 18 - кухня.

Первое преимущество этого жилья - просторный холл. Можно пригласить много гостей, при входе никому не будет тесно.

Здесь есть место для обустройства двух спальных комнат, двух санузлов: основного и гостевого. Имеются две лоджии с завораживающими видами из окон.

Изюминкой квартиры является огромная кухня-гостиная. Завершают картину потолки высотой в 2,7 метра и качественная черновая отделка.

Чтобы купить такую квартиру, из дома выходить необязательно. Достаточно позвонить по номеру 28-28-20.

Строительный холдинг «Термодом» призывает пензенцев беречь здоровье и думать о своем будущем.