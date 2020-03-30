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Общество | Пензенский центр крови возобновит прием доноров в мобильном пункте

30.03.2020|11:33
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В понедельник, 30 марта, Пензенский областной клинический центр крови сообщил о возобновлении приема доноров с 2 апреля.

Речь идет о мобильном пункте забора крови, расположенном на территории городской больницы № 6 имени Захарьина в Арбекове.

«Время работы с 9:00 до 12:00. Прием доноров ограничен до 40 человек в день», - сообщается на странице центра крови в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее специалисты заявляли, что заготовка крови и ее компонентов ведется в штатном режиме. «Но мы убедительно просим всех доноров при наличии даже самых незначительных симптомов вирусных заболеваний воздержаться от визита», - говорилось на официальном сайте учреждения здравоохранения.

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