30.03.2020 | 11:33

В понедельник, 30 марта, Пензенский областной клинический центр крови сообщил об условиях приема доноров.

В настоящее время кровь берется лишь в стационарных условиях на областной станции переливания крови. Она расположена на улице Клары Цеткин, 41, в Пензе. Пункт в 6-й городской больнице имени Захарьина пока работать не будет.

Прием доноров ограничен до 50 человек в день, уточнили порталу PenzaInform.ru в центре.

Ранее специалисты заявляли, что заготовка крови и ее компонентов ведется в штатном режиме. «Но мы убедительно просим всех доноров при наличии даже самых незначительных симптомов вирусных заболеваний воздержаться от визита», - говорилось на официальном сайте учреждения здравоохранения.

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