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Общество

Кузнечан приглашают на прием прокуроры и омбудсмены

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В среду, 31 января, жители Кузнецка смогут пообщаться с руководителями структур, стоящих на страже законных интересов граждан.

В 10:00 в городской прокуратуре (ул. Комсомольская, 34а) начнется личный прием, на котором им предстоит изложить свои проблемы в разных сферах: трудовой, правовой, транспортной, защиты детей.

Прием проведут прокурор Кузнецка Антон Ямашкин и Пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Также у людей будет возможность обратиться к двум уполномоченным в Пензенской области: по правам человека Елене Роговой и по правам ребенка Елене Столяровой.

«Получить дополнительную информацию и заранее записаться на прием можно по телефонам 8 (84157) 3-28-31, 3-32-58, 3-28-40», - сообщили в администрации Кузнецка.

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